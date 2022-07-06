Melisa Döngel sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Görenin nutku tutuldu..

Aşk Mantık İntikam isimli dizide Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel cesur pozuyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medyanın çok konuşulan isimleri arasında sık sık yer alıyor.Son olarak yaptırdığı dudak estetiği ile gündem olan Melisa Döngel şimdi ise paylaştığı fotoğraf ile gündemde.

Melisa Döngel hem oyunculuğu hem özel hayatı ile dikkat çekiyor.22 yaşında olan oyuncu tatilde paylaştığı bir fotoğraf ile güzelliğini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncunun mavi mini ve sırt dekolteli elbisesiyle attığı fotoğraflar büyük beğeni topladı.İşte o fotoğraflar..