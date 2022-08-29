Melisa Döngel süper mini kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Hiç giyinmeseydin'

Ünlü oyuncu Melisa Döngel cesur pozlarına hız kesmeden devam ediyor.Siyah mini elbisesi ile paylaşım yapan Döngel beğeni yağmuruna tutuldu..

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Güzelliği ve fiziği ile adından sıkça söz ettiren oyuncu cesur pozlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta tatil pozları ile gündeme gelen Melisa Döngel şimdide mini elbisesiyle beğeni topladı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medyada paylaştığı pozlar ile göz önünde bulunan Melisa Döngel, son paylaşımıyla adeta mest etti.

Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozları kısa sürede binlerce beğeni alan Melisa Döngel sosyal medyada gündeme oturdu.

Birçok takipçisi övgü dolu yorumlarda bulunurken bazı takipçileri elbisesinin çok fazla kısa olduğunu belirten yorumlar yaptı.

İşte Melisa Döngel'in gündeme oturan o paylaşımları..