Ekranların güzel yüzü Melisa Döngel, süper mini elbisesi ile sosyal medyayı saıp kavurdu. Fiziği ile herkesi etkileyen Döngel'e sosyal medya üzerinden binlerce yorum yağdı.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Hangimiz Sevmedik adlı dizide yaşayan Döngel, akabinde efsane dizi Arka Sokaklar'da oynadı.

Döngel'in asıl tanınması ise Hazal Kaya ile birlikte yer aldığı Bizim Hikaye oldu.Bu dizide dikkatleri üzerine çekmeye başlayan oyuncu, Sen Çal Kapımı projesinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti.

Bu diziden sonra Aşk Mantık İntikam ile başrolde yer alan Döngel, son projesinde istediği başarıyı elde edemedi. Kusursuz Kiracı'da yer alan oyuncu, dizisinin erken final vermesi ile şaşırdı.

FOX ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı'nın ardından Dünyayla Benim Aramda dizisinde boy gösteren oyuncu, sarıya boyattığı saçlarıyla da Seda Sayan'a benzetiliyor.

Seda Sayan'a benzetilmekten memnun olduğunu söyleyen Döngel, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla birçok ismi de geride bıraktı.

Sosyal medya üzerinden cesur pozlar veren güzel oyuncu, genç yaşı ve kusursuz fiziği ile göz dolduruyor.

Melisa Döngel büyüledi

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Döngel'in son olarak paylaştığı beyaz mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Döngel'e ''Buralar yangın yeri'' ve ''Beyaz bir kadına bu kadar yakışır'' gibi yorumlar yapıldı.

Taciz olayı herkesi şoke etti

Babası tarafından cinsel istismara uğradığı öğrenilen Melisa Döngel'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç" diye anlattı.

Genç oyuncunun babası İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde 2017 yılında yargılandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı.

Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu.

Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti.