Melisa Döngel'in kardeşi Elif ablasını aratmadı! O pozları gören sayfadan çıkamadı...

Sen Çal Kapımı dizisinde adını duyuran ve şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Melisa Döngel, kardeşiyle gündem oldu. Döngel'in kardeşi Elif, güzelliği ile görenleri büyüledi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Melisa Döngel, güzelliği ile herkesin beğenisini kazandı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile beğeni toplayan Döngel, bu başarısını başrollükle taçlandırdı.

FOX ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oynayan oyuncuya Burcu Özbek ve İlhan Şen eşlik ediyor.

Dizide Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin ise başında geliyor.

Birbirinden güzel ve cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Döngel, kardeşi Elif ile gündem oldu.

Oyuncunun kardeşi Elif'i gören hayranları, güzelliği ile ablasını geride bıraktığına yönelik yorum yaptı.

ELİF DÖNGEL BÜYÜLEDİ

Melisa Döngel'in kız kardeşi Elif Döngel, pozlarıyla büyük beğeni topluyor. Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel, ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Elif Döngel, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM HAKKINDA KONUŞTU

Oyuncu, “Melisa olarak bana âşık olmayan bir adam için dizideki karakterim kadar ileriye asla gitmem” diye konuşurken, kendi sevgi anlayışının çok başka olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

“Hayatımın hiçbir evresinde birinin hayatına bu kadar müdahale eden hareketler yapmam. Hele ki âşık olduğum, sevdiğimi söylediğim bir adamı sırf kendi mutluluğum için büyük bir mutsuzluğa sürüklemezdim. Benim sevgi anlayışımın dışında bir hareket.”