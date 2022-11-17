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    Melisa Döngel'in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! "Güzelliğin ateş ediyor resmen"

    Ünlü oyuncu Melisa Döngel güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oyuncunun son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı..
    • 17.11.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:42
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    Melisa Döngel'in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen'

    Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medyada paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

    18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 23 yaşındaki Melisa Döngel birçok dizide rol aldı. Melisa Döngel, Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye, Sadakatsiz, Kusursuz Kiracı ve Dünyayle Benim Aramda gibi projelerde rol almıştır.

    Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu instagramda oldukça popüler bir isim olarak göze çarpıyor. Genç oyuncunun instagramda 3.9 milyon takipçisi bulunuyor.

    Melisa Döngel'in son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte oyuncunun son paylaşımı..

    Melisa Döngel in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen' #1

    Melisa Döngel'in bazı instagram paylaşımları;

    Melisa Döngel in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen' #2

    Melisa Döngel in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen' #3

    Melisa Döngel in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen' #4

    Melisa Döngel in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen' #5

    Melisa Döngel in transparan kıyafetli pozu heyecanlandırdı! 'Güzelliğin ateş ediyor resmen' #6


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