Melisa Şenolsun ile anılan Ekin Mert Daymaz bakın hangi ünlü ismin eski aşkıymış!

Melisa Şenolsun ile anılan Ekin Mert Daymaz bakın hangi ünlü ismin eski aşkıymış!

Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan Melisa Şenolsun ve Ekin Mert Daymaz'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Şenolsun bu iddiayı yalanlarken, Ekin Daymaz'ın eski sevgilisi gündeme geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonu ile devam ediyor.

Herkes tarafından sevilen ve izlenen dizinin yeni sezonuna, genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye dahil olan Şenolsun, hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme geldi.

Şenolsun'un meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı gündeme gelirken, açıklama ise gecikmedi.

Şenolsun aşk iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Arkadaşlar panik yok! Kalbim boş." dedi.

Bu gelişmelerin ardından yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın eski aşkı gündeme geldi ve hayranları şoke oldu.

Oyuncunun eski aşkının yakından tanınan ve sevilen bir isim olduğunu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

EKİN MERT DAYMAZ'IN AYRILIKLA BİTEN AŞKI

Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz, yaklaşık 1.5 yıl süren beraberliklerini ani bir kararla noktaladı.

İkilinin nikah masasına oturması beklenirken, aldıkları ayrılık karar o dönem sevenlerini üzdü.

Erçel'in adı bu ayrılığın ardından şimdilerde Hadise ile sevgili olan Mehmet Dinçlerler ile anıldı. İddiaya göre bu yakınlaşma Daymaz ve Dinçerler’in dostluğunun sonu oldu.