Melisa Şenolsun koltuk üstünde verdiği pozlarla mest etti! 'Güzel kadın..'

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Şenolsun dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı rolle hafızalara kazınan Melisa Şenolsun sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Zaman zaman paylaştığı cesur pozlar gündem olan ünlü oyuncu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

1.2 milyon instagram takipçisi bulunan Melisa Şenolsun'un son paylaşımına beğeni yağdı.Şenolsun bir koltuk üzerinde verdiği pozları instagram hesabından "Biliyorum bu şaka cok oldu artık ama… Hızlı bir kahve hızlı bir poz modumu yakalıyorum efendim , tabi" notu ile paylaştı.İşte o kareler..