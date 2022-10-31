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    Melisa Şenolsun'dan iddialı pozlar! Derin dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Melisa Şenolsun, paylaşımlarına yeni birini daha ekledi. Derin dekolteli elbisesiyle herkesi büyüledi. İşte o pozlar...
    • 31.10.2022 - 16:59
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    Melisa Şenolsun'dan iddialı pozlar! Derin dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı

    En son rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle adından söz ettiren Melisa Şenolsun, paylaşımlarıyla tekrar gündemde.

    Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, günden güne takipçi sayısı artan ünlüler arasında yer alıyor.

    Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

    Son olarak Antalya Altın Film Festivali'nde boy gösteren Melisa Şenolsun, kıyafet tercihiyle ağızları açık bırakıyor.

    Ünlü oyuncunun son paylaşımındaki siyah elbisesi akılları baştan aldı. Güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

    Dekolteli elbisesiyle nefes kesti

    Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla bütün dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak giydiği siyah boydan boya yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti.

    Cesur pozlar veren güzel oyuncu, o pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o pozlar...

    Melisa Şenolsun dan iddialı pozlar! Derin dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı #1

    Melisa Şenolsun dan iddialı pozlar! Derin dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı #2

    Melisa Şenolsun dan iddialı pozlar! Derin dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı #3


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