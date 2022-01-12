Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! 'Aslan gibi, ben sevdim'

Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! 'Aslan gibi, ben sevdim'

Hakan Ural, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile birlikte üstlendiği 'Neler Oluyor Hayatta' programında, kızı Melisa Ural'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Müstakbel damat Alaattin Kadayıfçıoğlu, artık aileye girdi. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve annenin onayını alan genç iş insanı, önceki gün de baba Hakan Ural ile bir araya geldi.

Kadayıfçıoğlu, Ural'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.

''ASLAN GİBİ, BEN SEVDİM''

Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği 'Neler Oluyor Hayatta' programında kızı Melisa Ural'ın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Hakan Ural, damat adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk.'' dedi.

"KIZIMI HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM"

Açıklamalarına devam eden Hakan Ural, ''Bir sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural, kızı Melisa'nın erkek arkadaşı için ''Benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim.'' şeklinde konuştu.