Memduh Bayraktaroğlu kimdir? Memduh Bayraktaroğlu hayatı ve biyografisi..

Memduh Bayraktaroğlu kimdir? Nereli? Memduh Bayraktaroğlu ne iş yapıyor, kaç yaşındadır? soruları araştırılıyor. İşte Memduh Bayraktaroğlu'nun hayatına dair merak edilenler..

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Memduh Bayraktaroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İşte Memduh Bayraktaroğlu'nın hayatı ve biyografisi..

MEMDUH BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 1951, Kırklareli doğumlu. İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi mezunu. 1972 yılında özel bir kuruluşta evrak memuru olarak işe başladı ve genel müdürlüğe kadar yükseldi. 1980 yılının Eylül ayında görevinden istifa etti.

1993 yılında kalp krizi geçirdikten sonra profesyonel yöneticilik hayatına veda ederek kitap yazmaya başladı. 1994 yılında Günaydın gazetesinde köşe yazarı olarak ulusal medyada görev aldı.

1994 yılının Eylül ayında ise Milliyet gazetesinde, 1995 yılında Akşam’da yazmaya başladı. Daha sonra Öncü gazetesinde köşe yazarlığı ve BTV televizyonunda ekonomi, dış ve iç politika konularında yorumculuk yapmaya başladı.

2000-02 yılları arasında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’e siyasî danışmanlık yaptı. Ocak 2003’ten itibaren Dünden Bugüne Tercüman (Ilıcak) gazetesinde köşe yazarlığını sürdürdü.

ESERLERİ

Diyet mi? Niyet mi? (2004, 2010),

Sahte Melekler - Hortumcuzâdeler (2004),

Sistem de Çöktü İnsan da Çöktü (2004),

Kürtlerle Dans (2005),

Çiller'li Yıllarım (2005),

20:45 - Varoluşa Anlam Veren Şampiyonluk (2006),

Banker Kastelli (2008),

Bencil Hesaplar (2008),

Harputlu Azize - Aşk Tehcir Dinlemez (2013).