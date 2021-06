Menajerimi Ara 40. bölüm fragmanı: Menajerimi Ara'da Sokrat ST ve Ozbi rüzgarı

Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin 40. bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayımlandı. İlgiyle takip edilen dizinin 40. yeni bölümüne, ünlü rapçiler Ozbi, Sokrat St ve Tepki konuk oluyor.

Yabancı dizi Call My Agent'ın Türkiye uyarlaması olan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara 40. yeni bölümüne, başarılı oyuncular Burak Altay, Ecrin Su Çoban, Serkan Tınmaz ve Defne Yalnız’ın yanı sıra kitleler tarafından dinlenen ünlü rapçiler Ozbi, Sokrat St ve Tepki konuk oluyor.

Dizinin ikinci ön izleme sahnesinden de anlaşılacağı üzere Ozbi ve Sokrat St’nin rap atışması bu akşam yayımlanacak yeni bölüme damga vuracak.

İşte ekranlarda rap rüzgarı estirecek olan Menajerimi Ara'nın 40. bölüm 2. fragmanı...

Menajerimi Ara 40. Bölüm 2. Ön İzleme İZLE

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Dicle'nin oyuncusu Fırat'ın sette Ceyda'nın oyuncusu Görkem'e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine neden olur. Fırat’ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez.

Öte yandan Barış, Aydın’ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Peride’nin oyuncusu Nurten, torunu Su’yu seti sırasında Peride’ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride’yi delirtmeyi başarır.

Bununla beraber, usta oyuncu Defne Yalnız, yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar.

Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayımlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.