Menajerimi Ara 45. bölüm final fragmanı: EGO'ya veda...

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Menajerimi Ara dizisinin 45. bölüm final fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri fragmana dair araştırmalara başladı. İşte Menajerimi Ara final tanıtımı...

45.bölümüyle ekranlara veda etme kararı alan dizi Menajerimi Ara'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, düşen reytingler sonucu final kararı aldı.

Yabancı yapım “Call My Agent” dizisinin Türkiye uyarlaması olarak çekilen ve Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Menajerimi Ara dizisi, bir menajerlik ajansındaki menajerlerin yaşadıkları olayları konu ediniyor.

Dizinin izleyicileri Menajerimi Ara finalde ne zaman? Menajerimi Ara final fragmanı yayınlandı mı? gibi soruları araştırıyor. İşte Menajerimi Ara 45. final fragmanı..

MENAJERİMİ ARA NEDEN ERKEN FİNAL YAPIYOR?

Menajerimi Ara dizisinin neden erken final yaptığına ilişkin bilgi veren TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş, Ay Yapım'ın bayram nedeniyle böyle bir karar aldığını bildirdi.

Planlama bayram tatiline göre yapıldı ve Menajerimi Ara dizisi de 47.bölümde değil 45. bölümde final yapacak şekilde revize edildi.

Şirket bayram haftası diziye ara verip 2 bölüm için tekrar sete çıkmak yerine, 11 Temmuz Pazar akşamı yayımlanacak 45. bölümle birlikte projeyi noktalamaya karar verdi