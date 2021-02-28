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- Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir? İpek Türktan Kaynak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir? İpek Türktan Kaynak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 16:29
Birbirinden yetenekli oyuncu kadrosuyla her hafta gündem olmayı başaran Menajerimi Ara dizisine bu hafta yeni bir oyuncu katılıyor.
Menajerimi Ara dizisinin bu akşamki yeni bölümünde İpek Türktan Kaynak, Barış Havas karakterinin annesi Ayla karakterine hayat verecek.
Dizinin hayranları, "Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Son olarak Çukur dizisinde yer alan İpek Türktan Kaynak'ın hayatı merak konusu oldu.
Peki, Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir? İpek Türktan Kaynak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte, İpek Türktan Kaynak hayatı ve biyografisi...
İPEK TÜRKTAN KAYNAK KİMDİR?
1981 yılında Mersin'de doğan İpek Türktan Kaynak, üniversiteye önce ODTÜ Biyoloji Bölümü'nde başlamış ve burada Kuş Gözlem ve ODTÜ Oyuncuları topluluğuna katılmıştır.
Üçüncü yılında ODTÜ'den ayrılarak Bilkent Üniversitesi'ne geçen Kaynak, 2005'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nü tamamlamıştır.
Ankara Öteki Tiyatro'da çeşitli oyunlarda oynadıktan sonra İstanbul'da Oyun Atölyesi'nde Hırçın Kız'da oynamıştır.
DOT tiyatrosunda Mark Ravenhill'in Shopping And F***ing oyununda yönetmen yardımcılığı yapmıştır.
Aksanat Yeni Kuşak Tiyatrosu'nda Ben Patronum oyununda oynayan Kaynak, Oyunbaz Tiyatrosu’nda Martı'da rol almıştır.
2011'de Münih Festivali'nde sahnelenen Alman Türk ortak yapımı Çarpma projesinde rol alan Kaynak, 2012'de Talimhane Tiyatrosu'nun Pippa adlı oyununda Pippa Bacca'yı canlandırmıştır.
İpek Türkkan Kanat, Leyla ile Mecnun ve Çukur dizilerinde rol almıştır.