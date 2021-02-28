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Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir? İpek Türktan Kaynak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir? İpek Türktan Kaynak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine Barış'ın annesi Ayla olarak katılan İpek Türktan Kaynak’ın kim olduğu merak konusu oldu. Seyirciler, İpek Türktan Kaynak'ın hayatını araştırmaya başladı.