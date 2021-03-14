Menajerimi Ara konuğu Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı kaç yaşında, nereli? Sedef Avcı biyografisi..

Sedef Avcı, Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Sedef Avcı kimdir?

Her hafta Pazar akşamları Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Menajerimi Ara dizisine bu hafta Sedef Avcı konuk oluyor.

İzleyiciler tarafından Sedef Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor.

En son Payitaht: Abdülhamid adlı dizide Hemşire Zeynep'i canlandıran Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı kaç yaşında, nereli? İşte, Sedef Avcı'nın hayatı ve biyografisi..

SEDEF AVCI KİMDİR?

22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak dünaya gelen oyuncu ve model Sedef Avcı, dört yaşında baleye başlamış ve sekiz yıl boyunca bale yapmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olan Avcı, Mahşeri Cümbüş topluluğundan ve daha sonra İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri almıştır.

Üç kez New York'taki Actors Studio'dan gelen Anthony Vincent Bova'nın work-shop'larına katılan bsşarılı oyuncu, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır.

1997 yılında Elite Model Look Turkey birincisi ve 2001 yılında düzenlenen Miss Turkey Yarışması'nda ikinci olmuştur.

2001 yılında Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Avcı, 2007 yılında Menekşe ile Halil dizisinde, başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşmıştır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Kıvanç Kasabalı ile 2005 Temmuz ayında evlenen Avcı'nın, Can adında bir oğlu vardır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2007 - Hayattan Korkma (sinema)

2009 - Romantik Komedi (sinema)

2013 - Romantik Komedi 2 (sinema)

2015 -Aşk Olsun

ROL ALDIĞI DİZİLER