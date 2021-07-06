Menajerimi Ara neden erken final kararı aldı? Asıl gerçek ortaya çıktı! İşte o neden..

Menajerimi Ara neden erken final kararı aldı? Asıl gerçek ortaya çıktı! İşte o neden..

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 47. bölümde final yapması beklenirken yapım, tarihi öne çekerek 45. bölümde final yapma kararı aldı. Peki Menajerimi Ara neden erken final yapıyor?

Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.

Drama ve komediyi harmanlayan dizi, farklı konusu ve genç oyuncu kadrosunun yanı sıra her hafta konuk aldığı ünlü isimlerle izleyenlerin gönlünü fethetmeyi başarıyor.

Ancak oldukça sevilen yapımlar arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi, son zamanlarda sık sık final kararıyla gündeme geliyor.

Son olarak 47. bölümde final yapması bekenen dizinin yeni final tarihi 45. bölüm olarak kararlaştırıldı.

MENAJERİMİ ARA FANLARI TEPKİLİ

Erken final kararının ardından dizinin sıkı takipçileri, Twitter hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi.

''#AhsenDenizCan Netflixe'' başlığı altında toplanan Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın hayranları, Ay Yapım ve Star TV’ye dizinin 47. bölüme kadar devam etmesi yönünde baskı yapmaya başladı.

Ancak Ay Yapım'dan geri adım gelmedi. Bu nedenle Menajerimi Ara'nın 11 Temmuz Pazar günü 45. bölümle birlikte final yapması bekleniyor.

MENAJERİMİ ARA NEDEN ERKEN FİNAL KARARI ALDI?

Menajerimi Ara dizisinin neden erken final yaptığına ilişkin bilgi veren TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş, Ay Yapım'ın bayram nedeniyle böyle bir karar aldığını bildirdi.

Planlama bayram tatiline göre yapıldı ve Menajerimi Ara dizisi de 47.bölümde değil 45. bölümde final yapacak şekilde revize edildi.

Şirket bayram haftası diziye ara verip 2 bölüm için tekrar sete çıkmak yerine, 11 Temmuz Pazar akşamı yayımlanacak 45. bölümle birlikte projeyi noktalamaya karar verdi.