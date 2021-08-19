Menajerimi Ara'dan Son Yaz dizisine bomba transfer! Ortalığı fena karıştıracak

Star TV ekranlarında yayınlanan ve 45. bölümüyle final yapan Menajerimi Ara dizisinde Beren karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yaprak Medine'nin ''Son Yaz" dizisiyle görüştüğü iddia edildi.

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'da Beren karakterine hayat veren Yaprak Medine, performansı ile dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Genç yıldızın yeni bölümleri merakla beklenen FOX TV'nin iddialı dizisi Son Yaz ile anlaşma aşamasında olduğu ortaya çıktı.

FOX'un cuma akşamlarına damga vuran Son Yaz dizisi, yeni sezonda farklı bir hikaye kurgusu ve yeni oyuncuları ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

25 Ağustos Çarşamba günü sete çıkacak olan diziye son olarak Birce Akalay, Onur Bay ve Yılmaz Bayraktar dahil olmuştu.

YAPRAK MEDİNE İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, etkili bir kadın karakteri için Yaprak Medine'ye teklif götürüldü. Oyuncu ile görüşmeler son hızla devam ediyor ancak anlaşma henüz imzalanmadı.

Olumsuz bir durum olmadığı takdirde Yaprak Medine, yeni dönemin en iddialı karakterlerinden biri olan Cemre Sancakter karakterine hayat verecek.

Yeni dönemde dizinin mafya ayağı oldukça güçlendi. Soner karakterinden sonra Cihan olarak Yılmaz Bayraktar ile anlaşma sağlandı. Burak karakterine ise Onur Bay hayat verecek.

Soner, Cihan ve Burak Sancaktar'ın kardeşi olan Cemre’yi ise bir aksilik olmazsa Yaprak Medine canlandıracak.

AKGÜN'LE YAKINLAŞACAK

İlerleyen bölümlerde Cemre ile Alperen Duymaz'ın hayat verdiği Akgün karakteri arasında bir yakınlaşma yaşanma ihtimali olduğu belirtildi.

Bu ihtimal Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Yağmur ile Cemre karakterlerinin çatışmasına yol açacak. Yaprak Medine, diziyi karıştıran bir karakter ile hikayeye gelecek.