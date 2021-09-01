Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş kararını verdi! İşte yeni projesi...

Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan ve Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile uyumu oldukça beğenilen Deniz Can Aktaş'ın yeni projesi belli oldu.

Prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alan ''Menajerimi Ara'' dizisinde Barış karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin sıkı takipçileri, özellikle Deniz Can Aktaş'ın partneri Ahsen Eroğlu ile uyumuna hayran kalmıştı. Barış ve Dicle'nin aşk sahneleri sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

Büyük bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncu Deniz Can Aktaş'ın hangi projeyle ekrana geleceği merak ediliyordu.

Aktaş'a yeni sezonda proje üstüne proje teklifi yağdı. Ancak gelen teklifleri değerlendiren yakışıklı oyuncu, tercihini tiyatrodan yana kullandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Can Aktaş, Romeo ve Juliet oyununda başrolü oynayacak. Romeo rolü için yoğun bir prova dönemine giren Aktaş, DasDas'ta seyirciyle buluşacak.