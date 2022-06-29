Petrol
114.25
0.40%
Euro
17.5341
-0.11%
Dolar
16.6761
-0.04%
Altın
975.8
-0.03%
Borsa
2477
-0.52%
Bitcoin
337.597
-4.34%
BTXN Coin
6.88
-4.70%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı!

    Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminden ilk set görüntüleri yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı!

    Barbie filminin yapımcı şirketi Warner Bros yaptığı açıklamada Barbie filminin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceğini açıkladı.

    Yeterince mükemmel olmadığı gerekçesiyle Barbie dünyasından kovulan bir Barbie bebeğin gerçek dünyadaki maceralarını konu alan film şimdiden büyük merak uyandırmaya başladı.

    Filmin başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer alacak.Çekimleri Kalforniya'da devam eden film setinden ilk kareler paylaşıldı.İşte merakla beklenen o fotoğraflar..

    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı! #1

    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı! #2

    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı! #3

    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı! #4

    Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı! #5


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 28 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 28 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Şanlıurfa'da hasta yakını, doktora saldırdı
    İç Haber

    Şanlıurfa'da hasta yakını, doktora saldırdı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir