Merakla beklenen Barbie filminden ilk fotoğraflar yayınlandı!

Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminden ilk set görüntüleri yayınlandı.

Barbie filminin yapımcı şirketi Warner Bros yaptığı açıklamada Barbie filminin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceğini açıkladı.

Yeterince mükemmel olmadığı gerekçesiyle Barbie dünyasından kovulan bir Barbie bebeğin gerçek dünyadaki maceralarını konu alan film şimdiden büyük merak uyandırmaya başladı.

Filmin başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer alacak.Çekimleri Kalforniya'da devam eden film setinden ilk kareler paylaşıldı.İşte merakla beklenen o fotoğraflar..