Merakla bekleniyordu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı konukları

Merakla bekleniyordu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı konukları

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı konukları belli oldu. Ünlü şarkıcılar Ferman Akgül ve Serkan Kaya, yarışmaya konuk olarak katılacak.

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, Türk televizyonlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alıyor.

Uzun yıllar boyunca farklı sunucularla evlerimize konuk olan Atv'nin yaşayan efsanesi Kim Milyoner Olmak İster?, ilginç sorular ve hayat hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek.

FERMAN AKGÜL VE SERKAN KAYA GELİYOR

Sevilen yarışmasının yılbaşı özel bölümünde yarışacak isimler, izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

Yarışmanın 973. bölüm fragmanına göre, ünlü şarkıcılar Ferman Akgül ve Serkan Kaya, yarışmaya konuk olarak katılacak. Ünlü isimler hem yarışacak hem de en sevilen şarkılarını seslendirecekler.