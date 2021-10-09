Merakla bekleniyordu! Kıbrıs Zafere Doğru'dan 2 afiş birden geldi

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezon afişi yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in oturduğu TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, ikinci sezonunda yayın hayatına "Kıbrıs Zafere Doğru" adıyla devam edecek.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan Kıbrıs Zafere Doğru, 15 Ekim saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden, oyuncu kadrosu, hikayesi ve prodüksiyonuyla dikkati çeken Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

2 AFİŞ BİRDEN GELDİ

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir'in yer aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin yeni sezonundan 2 afiş görücüye çıktı.

Kıbrıs'ın Erenköy Direnişi'nin ekrana geleceği yeni sezonda, Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadelede, tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara yansıyacak.

Makaryos tarafından adadan sürgün edilen ve Kıbrıs'a alınmayan Rauf Denktaş'ın yanında TMT'nin bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile gizlice deniz yoluyla adaya girmesi anlatılacak.

Dizide ayrıca, ailesine kavuşan Kemal Dereli, Derviş, Ankaralı ve nişanlısı Ayşe'nin yaşadıklarını ve 713 kişilik mücahit topluluğunun düşmana karşı mücadelesi ile Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kahramanlık hikayesi de izleyiciyle buluşacak.