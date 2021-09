Merakla bekleniyordu! Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu

Merakla bekleniyordu! Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022 ile ilgili yaşanan gelişme, programın sıkı takipçilerini sevindirdi. Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı, kadroya dahil olan ilk isim oldu.

Survivor All Star, her yıl yapılan Survivor yarışmasında öne çıkan en iyilerin yer aldığı sezon olarak gerçekleştiriliyor. Survivor All Star 2022 yarışmasında olacak isimler, programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu.

Survivor 2020 sezonunda Cemal Can Canseven ile finale kalarak şampiyonluğun ucundan dönen Barış Murat Yağcı, Survivor All Star 2022 yarışmasıyla ilgili müjde verdi.

İLK YARIŞMACI BARIŞ MURAT YAĞCI

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Barış Murat Yağcı, Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağını açıkladı.

Yeniden yarışma programında şansını deneyecek olan Yağcı, yaptığı açıklamada, ''Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım.'' ifadelerini kullandı.

Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısının belli olmasının ardından gözler diğer isimlere çevrildi. Ancak henüz diğer yarışmacılara ilişkin net bir açıklama bulunmuyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Efes Pilsen Spor Klübü'nde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

''Best Model of Turkey'' yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, oyunculuk kariyerine ''Kocamın Ailesi'' dizisi ile başladı.

Daha sonra ''Kiralık Aşk'' dizisinde Eymen karakterine hayat veren oyuncu, son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz sene Survivor'a katılarak ikinci olan oyuncu, performansı ve karakteriyle milyonların beğenisini kazandı.