Merakla bekleniyordu! Üç Kuruş dizisinin hikayesi ortaya çıktı...

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Ay Yapım'ın yeni projesi Üç Kuruş'un konusu merak ediliyordu. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin konusu ortaya çıktı. İşte Üç Kuruş'un hikayesi...

Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur dizisi, geçtiğimiz ay final yaparak izleyicisine veda etti.

Ay Yapım, Çukur'un final bölümünde yeni projesi Üç Kuruş'u, "İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş" duvar yazısıyla duyurdu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Damla Serim ile başarılı kalem Murat Uyurkulak'ın beraber yazacağı dizinin ilk netleşen oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Cast çalışmaları süren dizinin büyük bir merakla beklenen hikayesi ise belli oldu. İşte Üç Kuruş dizisinin hikayesi...

ÜÇ KURUŞ'UN HİKAYESİ BELLİ OLDU

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol karakterlerinden birine Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat vereceği Ay Yapım'ın Üç Kuruş dizisi, polis ile mafyanın bitmeyen savaşını etkileyici bir dille ele alacak.

Üç Kuruş dizisi, seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlıyor. İrfan kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor ve dizi adını buradan alıyor.

Daha sonra polis teşkilatının renkli bir operasyonla bir hanın altında kumarhane işleten Kartal'ı yakaladığı sahne ekranlara gelecek. Ana merkezini, Kartal ile İrfan'ın bağlantısının oluşturacağı dizide, Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikâyesi de geniş yer tutacak.

Polis ve mafya çatışmasını ele alan dizide Kaygılaroğlu'na başta emniyet amiri Efe karakterinin önerildiği ancak ünlü oyuncunun kumarhane işleten Kartal rolünü kabul ettiği öğrenildi.

Geçen pazartesi Ece Çeşmioğlu ile evlenen Taner Ölmez'e dizi için teklif gittiği konuşuluyordu ancak Ölmez'in bir süre dinlenmek istediği ve herhangi bir projede yer almayacağı belirtildi.