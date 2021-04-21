Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan'ın eski eşi Erhan Kanioğlu hakkında bilgiler..

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verdi. Bunun üzerine Meral Kaplan kimdir? sorusu gündeme geldi.

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu arasında süren boşanma davasında karar çıktı.

Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme çıkışı gözyaşlarını tutamayan Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim." dedi.

Bu gelişmenin ardından birçok filmde rol alan, manken ve oyuncu Meral Kaplan hakkındaki bilgiler merak edildi.

Peki Meral Kaplan kimdir? İşte Meral Kaplan'ın eski eşi Erhan Kanioğlu hakkında bilgiler..

MERAL KAPLAN KİMDİR?

8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dünyaya gelen Meral Kaplan, lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü bitirmiştir.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş, diksiyon ve spikerlik eğitimi almıştır. Ardından özel tiyatro merkezlerine giderek oyunculuk eğitimleri alan Kaplan, 2002 yılında ''En Son Babalar Duyar'' dizisi ile birlikte izleyici karşısına çıkarak yeteneklerini sergileme şansına sahip olmuştur.

2006 yılında yayımlanan ''Sevda Çiçeği'' isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Süper Kulüp isimli programı sunmuştur.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak'ın başrollerini paylaştığı ''Yağmurdan Sonra'' isimli dizide Gülçin karakterini canlandıran Kaplan, 2009 yılında ''Adab-ı Muaşeret'' isimli filmde Yeliz karakterine hayat vermiştir.

Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol alan Kaplan, KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında evlenmiştir.

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştır. Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemiştir. Buna karşılık iş insanı Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat istemiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sevda Çiçeği

Çılgın Kanal

Laz Vampir: Tirakula

Ateşteki Kağıtlar

Yola Geldik

Kaçak Avcılar

MERAL KAPLANOĞLU'NUN EŞİ ERHAN KANİOĞLU KİMDİR?

İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yapmıştır. Boşandıktan sonra ise Meral Kaplan ile evlenmiştir. Olaylı bir şekilde boşanma kararı alan çiftin 3 yaşında Ela adında bir kızları vardır. Meral Kaplan, eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıklamıştır.

Çift, 21 Nisan 2021 tarihinde boşanmıştır.