Berdan Mardini'den sonra bir Özcan Deniz vakası daha! MasterChef yarışmacısının o hali...

Berdan Mardini'den sonra bir Özcan Deniz vakası daha! MasterChef yarışmacısının o hali...

TV8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışmasına katılan ve geçtiğimiz günler elenen Mert Yılmaz, saçlarıyla gündem oldu. Yılmaz'ın saç rengini görenler, Özcan Deniz'e benzetmekten kendini alamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumu ile ekrana geliyor.

Herkesin ailecek ve severek izlediği yarışmaya seçilen yarışmacılar, mutfakta en iyisi olabilmek için ter döküyor.

Uzun süren bir maratonun sonunda yarışmacılardan birisi büyük ödüle sahip olurken, bazıları ise yolun başında eleniyor.

Yolun başında olmasa bile sonuna doğru elenen yarışmacılardan Mert Yılmaz, herkesin sevdiği isimler arasında yer aldı.

Efendi kişiliği, sessiz ve sakin tavırları ile beğeni toplayan Yılmaz, elenirken oldukça duygusal bir konuşma yapmıştı.

Yılmaz'ın yarışmada yaptığı duygusal konuşmadan ziyade, Özcan Deniz ve Berdan Mardini'yi andıran tarzı gündem oldu.

MERT YILMAZ'IN SAÇLARI ÖZCAN DENİZ'İ HATIRLATTI

Bir dönem sarı saçlı olan Mert Yılmaz'ın o hali, Özcan Deniz'e hatta tarzını değiştiren Berdan Mardini'ye benzetildi.

Tavırlarıyla ve saçlarıyla sosyal medyada gündem olan MasterChef Mert, daha sonra saçının rengini değiştirdi. Yarışmadan elenen Mert, yakışıklılığı ve yeteneği ile birçok kişinin favorisiydi.

BERDAN MARDİNİ-ÖZCAN DENİZ BENZERLİĞİ

Berdan Mardini, yeni imajıyla gündem oldu. Mardini, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, Özcan Deniz’e benzetildi.

Mardin'in son hali uzun süre tartışılırken açıklama yapan türkücü, “Olabilir, insan insana benzeyebilir. O da benim hemşerim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Hiçbir zaman benzetildiğim bir adamın taklidi olmak istemedim. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştiriye açığım ama hakarete dönmediği sürece.

Artık saçlarımı boyatmayacağım. Ceket ve imaj olayına gelince; ben böyle imaj zaten yapmam. Akşam sahneye çıkacaktım, üstümde bir şey yoktu ve ne giyeceğimi denemek için ceketi üstüme giydim.

‘Atlet giymeden nasıl duruyor bir resim çekeyim’ dedim. Hoşuma gidince de paylaşmak isterim. Yoksa böyle bir imaj mı olur? Çıplak ceketle mi dolaşacağız.” dedi.