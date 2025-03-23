Merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı ortaya çıktı! İşte son hali

Yağmur Uçar
Türk iş dünyasının sevilen ve sayılan isimlerinden Sakıp Sabancı, 2004 yılında vefat etti.
Sakıp Sabancı hayatını kaybettikten sonra eşi Türkan Sabancı ise kayıplara karışmıştı.
47 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Türkan Sabancı yıllar sonra ortaya çıktı.
90 yaşındaki Türkan Sabancı, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz gün sosyetenin tanınmış isimlerinden Buket Taşdelen’in iftar davetine katıldı.
Sosyal medyada da Esin Demirören'in, Türkan Hanım ile birlikte çekilen karesini paylaştı.
İşte son hali...