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    Meriç Erkan'ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti

    Ahu Tuğba ile yaptığı televizyon programıyla adını duyuran ve hiperaktif hareketleriyle dikkat çeken Meriç Erkan, yeni hayatını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:51
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    Meriç Erkan'ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti

    Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerden olan Meriç Erkan, sektörden elini ayağını çekti.

    Ahu Tuğba'ya olan platonik aşkı ve dansları ile uzun süre adından söz ettiren Erkan, adı dahil hayatının bütününü değiştirdi.

    Artık ‘Mahmut’ adıyla hayatını sürdüren Erkan, şöhretin ardından geçmişi ile yaşadığı hesaplaşmaya girdi.

    Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube programı Katarsis'e konuk olan Mahmut Erkan'ın hayatına dair anlattıkları dikkat çekti.

    Cüppe ve sarıklı haliyle şaşırtan ünlü isim, kendi hakkında itiraflarda bulundu.

    "Allah beni affetti"

    "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım diyorum" diyen Erkan, "Kimseyi de yadırgamıyorum, bu şekilde olanları. Yadırgamıyorum derken biz de bu yoldan geçtiğimiz için... Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" şeklinde konuştu.

    Meriç Erkan ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti #1

    "Öyle ölmek istemedim"

    Erkan, o dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti" dedi.

    Meriç Erkan ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti #2

    Ahu Tuğba itirafı

    Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.

    Meriç Erkan ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti #3

    Meriç Erkan ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti #4

    Meriç Erkan ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti #5

    Meriç Erkan ın son hali: Hem adı hem hayatı değişti #6

    "Her şey kurguydu"

    İzdivaç programına da katılan Erkan "Çiftler kurgulanıyordu. Ne ilgi ne alaka var, reyting canavarları başrolü alıyorlardı, haftalık para veriyorlardı, biz de alıyorduk. Kurguydu. Ahu Tuğba kadar değildi ama" dedi.


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