Merkür retrosu başladı! Burçlara göre etkilerini uzmanı tek tek yazdı! O grubun eskileri kapıda... Venüs retrosunun ardından Merkür retrosu başladı. Merkür retrosunun burçlara etkilerini ise Uzman Astrolog Aslı Nur Pehlivan değerlendirdi.

ensonhaber.com

Venüs retrosunun sarsıcı etkileri sürerken Uzman Astrolog Aslı Nur Pehliva, Merkür retrosunun etkilerini Ensonhaber için yazdı.

Aslı Nur Pehlivan, burçlara göre yorumları tek tek sıralarken dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi.

İşte Merkür retrosunun detayları!

Venüs retrosu devam ederken, üzerine bir de Merkür retrosu ekleniyor. 23 Ağustos itibariyle etkisini görmeye başlayacağımız bu Merkür retrosu, iletişim konularında aksamaları, yanlış anlaşılmalardan meydana gelebilecek hataları, teknik sorunları, zihinsel bulanıklıkları ve karmaşaları anlatacak.



Başak burcunda gerileyeceği için özellikle iş konularında, evrak, belge, kağıt

işlerinde, hesap ve muhasebe gerektiren konularda daha dikkatli ve titiz

çalışmamız gerektiğini, ayrıntıları atlamamamız gerektiğini, önemli anlaşmalar

ve imza gerektiren konularda da fevri davranmak yerine daha fazla araştırma

yapıp, detaylıca analiz etmemiz gerektiğini vurguluyor.



17 Eylül'e kadar devam edecek olan bu retroyla birlikte, elektronik eşya almanızı da çok önermiyorum, retro bittikten sonra pişman olabilirsiniz.



Eğer çok gerekliyse, yine iyice araştırmalı, karşılaştırma yapıp analiz etmelisiniz. Bu süreç içinde geçmişten gelen, erteleyip askıya aldığınız meselelerle ilgilenmeli, ders tekrarları yapmalı, sağlığınızla daha fazla ilgilenmeli, iletişim kurarken daha dikkat etmeli, inzivaya çekilmeli ve kendi düşüncelerinizle başbaşa kalıp düzeltmeniz gereken taraflarınızı sorgulayıp kendinizi onarmalısınız.



Hepimizin pilinin bitmek üzere olduğu şu günlerde, biraz mola verip kendimizi şarj etmeliyiz.



Ve bu retrodan en çok etki alacak burçlar ise, Başak, Balık, İkizler ve Yay etkili burçlar olacak.

Venüs retrosunun burçlara etkileri

Koç; iş ve çalışma ortamınızda yaşanabilecek aksaklıklardan korunmak için, iletişim dilinize dikkat etmeli, tartışmalara mahal vermemelisiniz. Günlük yaşantınızda, halletmeniz gereken rutin işlerinizde de aksaklıklar yaşayabileceğinizden sizi yoracak işlerden kaçının, daha çok kendinize yönelin, spor yapın, diyete başlayın ve hem mental hem bedensel sağlığınıza gereken özeni gösterin. Aynı zamanda iş hayatınızda hak ettiğinizi düşündüğünüz konular önünüze gelebilir.

Boğa; geçmişten gelebilecek aşk ilişkileriniz tekrar size kendisini hatırlatıp kafanızı karıştırabilir, size kimin ne kadar değer verdiğini, ne kadar sevildiğinizi tekrar hatırlayıp içinizdeki çocuğa ilgi göstermek isteyebilirsiniz. Ayrıca yaratıcılık gerektiren konularda daha becerikli olabileceğinizden, sanata, hobilerinize yönelmeli, ruhunuza iyi gelecek her türlü aktiviteyi yaşamınıza dahil etmelisiniz.

İkizler; ev yaşamınızda, aile ilişkilerinizde geçmişten gelen konular tekrar gündeminize gelebilir, belki ev içerisinde tadilat gerektiren işler olabilir ve evinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailenizle, evinizde vakit geçirmek, anılarınızı tazelemek, iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir.

Yengeç; iletişim gerektiren her türlü konuda, mail yazarken, telefon görüşmeleri yaparken, evrak, kağıt düzenlerken, eğitim hayatınızla ilgili de ekstra dikkat etmelisiniz. Ticaret ile uğraşanlar varsa, yeni bir hamle gerçekleştirirken iki kez düşünmeli. Kısa yolculuklar yapmak isteyenler de bazı aksaklıklarla karşılaşabileceğinden, daha dikkatli hareket etmeliler. Konuşmak istediklerinizi yazın, çizin, yakın çevrenize, kardeşlerinize anlatın, size iyi gelecektir.

Aslan; maddi konularla ilgili hak ettiğinizi düşündüğünüz konular varsa, bu dönemde önünüze gelebilir, yeni kazanç kapıları önünüze çıkabilir ya da siz daha farklı nasıl kazanç sağlayabilirim diye kendi içsel yolculuğunuza çıkıp, yaratıcı fikirler bulabilirsiniz. Aynı zamanda kimin size ne kadar değer verdiğini, kendinize yeterince değer verip vermediğinizi de analiz etmeniz iyi gelecek size.

Başak; en çok etkiyi alacak olan sevgili Başaklar için ise, neredeyse her konuyla ilgili kendinizi sorgulayacağınız içsel bir serüven sizi bekliyor. Ne kadar sağlıklı olduğunuzu, kendinize ne kadar özen gösterip ilgilendiğinizi, gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizle ilgili neler yapabileceğinizi görmek için bu süreci değerlendirmenizi öneririm, bol bol yazın, çizin, zihninizi ve kalbinizi dinleyin, gerçekte kim olduğunuzu tekrar hatırlayın.

Terazi; gizli saklı ne varsa önünüze düşebilecek bir sürece girdiniz, arkanızdan konuşulanlar, hakkınızda yazıp çizilenleri fark edebileceğiniz etkiler var gökyüzünde. Aynı zamanda bilinçaltınızdan getirdiğiniz düşüncelerinizin, korkularınızın hayatınızı nasıl etkilediğini de görebilirsiniz. İnzivaya çekilmek, ruhunuzu dinlendirmek, terapi almak, meditasyon yapmak size çok iyi gelecek.

Akrep; arkadaş gruplarınızda, bulunduğunuz sosyal çevrenizde arkanızdan dönen dedikoduların ortaya çıktığına şahit olabilirsiniz, harekete geçmeden önce, iyice gözlem yapmalı, size haber taşıyan kişilere de ekstra dikkat etmelisiniz, iğnenin ucu size dokunabilir. Aynı zamanda gelecek planlarınız, kariyerinizden elde ettiğiniz kazançlarınızla ilgili de hak edişlerinizi alabilirsiniz, gelecek planlarınızı, hayallerinizi iyice sorgulayıp, neyi hak edip hak etmediğinizi, gerçekten ne yapmak istediğinize karar vermek isteyebilirsiniz.

Yay; gerçekleştirmek istediğiniz kariyer yolculuğunuzla ilgili, hedeflerinizle ilgili ince eleyip sık dokuduğunuz bir döneme girdiniz, geçmişten gelen iş konuları tekrar önünüze gelebilir, ertelediğiniz kariyer fırsatlarını tekrar değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Oğlak; yüksek eğitim, akademik kariyerinizle ilgili konularda geçmişten gelen, yarım kalmış eğitimlerinizi tekrar tamamlamak isteyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, yayıncılık, dış ticaretle ilgilenenler ise bazı aksaklıklarla karşılaşabilirler. Uzak yolculuklar yapmak isteyenler için, pürüzler çıkabileceğinden her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayıp organize etmelisiniz. Uzakta yaşayan sevdiklerinizden de haberler alabilirsiniz.

Kova; geçmişten gelen borçlar, ödemeler, krediler önünüze gelebilir, sizde stres oluşturabilir ve toplu paralarla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Hak ettiğinizi düşündüğünüz paralara kavuşabilirsiniz.

Balık; retronun sizi etkileyeceği en önemli konu, ilişkileriniz ve kurduğunuz ortaklıklar olacak sevgili Balıklar. İletişim dilinize olabildiğince dikkat etmeli, sonradan pişman olmamak için kalp kırmamalısınız. Daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek adına, içinize attıklarınızı doğru bir dille karşı tarafa aktarabildiğinizden emin olmalısınız.

aslinurpehlivan@gmail.com