Merkür retrosu ne zaman? Eski aşklar bu sefer döner mi?

Merkür retrosu ne zaman? Eski aşklar bu sefer döner mi?

Eski aşkları geri döndüren ve birçok teknolojik aletin bozulmasına sebep olan Merkür retrosu başlıyor. Retro bu sefer Terazi burcunda başlayacak ve Başak burcunda sona erecek.

Astroloji ile ilgili olanlar Merkür retrosuna bir hayli hakim..

Ancak son yıllarda herkesin diline dolanan Merkür, retroya dair etkilerini ezberletmiş durumda.

Merkür retrosuna dair detayları herkes bilirken, en çok dikkati çeken ise eski aşkların geri dönmesi..

Uzun zamandır aşk acısı çeken ve eski aşkının pişman olmasını bekleyenler, dört gözle retronun gelmesini istiyor.

Merkür retrosunda eğer doğum haritanızda etkiler varsa eskiler dönebiliyor.Ancak retro ile gelen eski aşkınız yine bir retro ile gidebilir.

Bu nedenle analiz yapmayı unutmamanız gerekiyor. Eski aşkınızı kabul ederken, her şeyi detaylıca düşünün.

En önemlisi neden terk ettiğinizi ya da edildiğinizi düşünün. Kararı retro sonrası almanız daha mantıklı olacaktır.

Bu dönemde yeni bir iş anlaşması yapmayın. Eskiden kalan sorunları çözmeye çalışın.

Teknolojik aletlerin bozulmamasına ise dikkat edin. Peki, Merkür retrosu ne zaman? İşte tarihi..

Merkür retrosu ne zaman?

10 Eylül'de sabah saatlerinde Terazi burcunda Merkür retrosu gerçekleşirken, öğlen saatlerinde ise Balık burcunda Neptün etkili bir Dolunay meydana gelecek.

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

15 Ocak Merkür Retrosu

11 Mayıs Merkür Retrosu

10 Eylül Merkür Retrosu