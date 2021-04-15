Mert Armağan, 'HaddiniBilKıvırcık' etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Peki, Mert Armağan kimdir? Haddini Bil Kıvırcık olayı nedir?

Zaman zaman sosyal medya platformu Twitter'da bazı isimler gündeme geliyor.

Dün geceden itibaren trend topic listesinin en başında yer alan HaddiniBilKıvırcık hashtagi nedeniyle vatandaşlar, Mert Armağan hakkında araştırmalar yapıyor.

Arama motorları üzerinden 'Mert Armağan kimdir? Haddini Bil Kıvırcık olayı nedir?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Mert Armağan kimdir? Haddini Bil Kıvırcık olayı nedir? İşte, detaylar...

MERT ARMAĞAN KİMDİR?

Mert Armağan, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimlerden biridir. Yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Twitter hesabını 2014 yılında, 110 binden fazla abonesi olan Youtube kanalını ise 2018 yılında açmıştır.

16 milyondan fazla görüntülemeye sahip Youtube kanalında, pek çok sokak röportajı bulunmaktadır.

Genellikle yaptığı sokak röportajlarıyla gündeme gelen Armağan'ın kanalında, siyaset dünyasına dair açıklamaları da yer almaktadır.

Instagram hesabı, mertarmagan, Twitter hesabını ise MertArmagan53 kullanıcı adıyla kullanmaktadır. Berfin Kılıç ile nişanlıdır.

HADDİNİ BİL KIVIRCIK OLAYI NEDİR?

Gece yarısı 'HaddiniBilKıvırcık' etiketiyle gündem olan Armağan, birçok videosu nedeniyle eleştirilmektedir.

Armağan bir sokak röportajında vatandaşlara, halk arasında Atatürk'ü Koruma Kanunu olarak bilinen ''Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu veya 5816 sayılı kanun kaldırılmalı mı?'' sorusunu yöneltti.

Bu kanun dolayısıyla hakkında soruşturma açıldığını belirten Armağan, ''Atatürk'ün yanlışları ortaya çıkmasın diye bu kanun var, kanun kalksın ki insanlar araştırıp öğrensin'' dedi.

Buna ek olarak son videosunda bir vatandaşa hakaret ettiği belirtilen Armağan, Twitter kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Kullanıcılar, 'HaddiniBilKıvırcık' etiketiyle tepkilerini dile getirdi.