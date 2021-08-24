Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk başrolde! Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit ne zaman vizyona giriyor?

Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk başrolde! Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit ne zaman vizyona giriyor?

Melisa Aslı Pamuk ve Mert Fırat'ı birlikte izlemek isteyen sinemaseverler, "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit ne zaman vizyona giriyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

En son Nurgül Yeşilçay ile birlikte Kefaret dizisinde rol alan Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk ile beraber Kilit filminde başrolü paylaştı.

Filmin çekimleri İstanbul Adli Tıp Kurumu, Maslak, Beykoz, Fatih ve Şile gibi İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştirildi.

Vizyona girmek için gün sayan filmin galası ise önceki gün yapılırken galaya, İdil Fırat, Ömer Faruk Sorak, Aslı Perker, Tuna Kiremitçi, Betül Arım, Melissa Karagöz, Zeynep Özyağcılar, Ekin Mert Daymaz, Tuan Tunalı, Miro Gerede Erkaya ve Gün Akıncı katıldı.

Bu gelişmelerin akabinde filmi bekleyenler, "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit ne zaman vizyona giriyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit ne zaman vizyona giriyor?

KİLİT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Dark Town Pictures yapımcılığında Valizade Biraderler’in ilk filmi Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit; pandemi sebebi ile ertelenen vizyon tarihini yeniden belirledi. Film, 27 Ağustos Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Kilit 27 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşuyor VİDEO

FİLMİN KONUSU

Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un ise bir istihbarat ajanını oynadığı filmin kadrosunda Mustafa Alabora, Timur Acar, Asuman Dabak, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya, Aykut Taşkın, Gökhan Tevek ile Doğan Keçin yer alıyor.

Cezaevinde rutin bir sabah sayımında her koğuşta cesetlerle karşılaşılmasıyla başlayan film, olayın aydınlatılması için görevlendirilen istihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz ile cinayet bürodan Başkomiser Erol Haktan'ın ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için çabalarını anlatıyor.