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    Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı dolu dizgin devam ediyor! 'Çok yakışıyorsunuz..'

    Survivor Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu aşk dolu pozlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor!
    • 12.07.2022 - 00:54
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    Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı dolu dizgin devam ediyor! 'Çok yakışıyorsunuz..'

    Survivor yarışmasıyla büyük çıkış yakalayan Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarıyla gündemden düşmüyor.

    Survivor'da başlayan aşk son zamanlarda sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

    Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı dolu dizgin devam ediyor! Çok yakışıyorsunuz.. #1

    Survivor yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan ikili uzun süredir birlikteler.Yarışmada aşklarını dile getiren ikili adadan elendikten sonra kavuşmuşlar ve aşklarını ilan etmişlerdi.

    Bodrum'da tatil yapan Sude Burcu ve Mert Öcal sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk dolu fotoğraflar ile birbirlerine olan aşklarını dile getiriyorlar.İşte ünlü çiftin son paylaştıkları ve gündem olan fotoğraflar..

    Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı dolu dizgin devam ediyor! Çok yakışıyorsunuz.. #2

    Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı dolu dizgin devam ediyor! Çok yakışıyorsunuz.. #3

     


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