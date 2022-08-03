Mert Öcal ve Sude Burcu'dan aşk dolu pozlar! 'Birlikte çok güzelsiniz'

Mert Öcal ve Sude Burcu'dan aşk dolu pozlar! 'Birlikte çok güzelsiniz'

Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarına dolu dizgin devam ediyor.İkili bol bol birlikte fotoğraflarını paylaşarak gündeme geliyor.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarına dolu dizgin devam ediyor.Survivor All Star yarışmasının ardından aşklarını ilan eden ikili sosyal medyada aşk dolu pozlarıyla gündeme geldi.

Sık sık birlikte fotoğraf paylaşan Mert Öcal ve Sude Burcu'nun hayranları çifte övgü dolu yorumlar yapıyor.

Mert Öcal'ın son olarak sevgilisi Sude Burcu ile paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.İkiliye "Çok güzelsiniz", "Allah nazarlardan korusun" tarzı yüzlerce yorum geldi.İşte o kareler..