Mert Ramazan Demir erkek kardeşini paylaştı, gören şoke oldu! 'Asıl çapkın göründü'

Mert Ramazan Demir erkek kardeşini paylaştı, gören şoke oldu! 'Asıl çapkın göründü'

Yalı Çapkını dizi setinden paylaşım yapan Mert Ramazan Demir'in erkek kardeşiyle pozu takipçilerini şaşırttı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Her bölümüyle dikkat çeken Yalı Çapkını, olaylı sahneleriyle de bazen eleştirilerin odağında yer alıyor.

Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken isimlerden oldu.

Yalı Çapkını dizisinden sonra özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Ramazan Demir'in kardeşi ortaya çıktı.

İlk kez paylaştı

Mert Ramazan Demir'in kardeşi Enes Demir, kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanmayan Demir, abisinin setten paylaştığı kare ile tanındı.

Abi-kardeş pozu beğeni toplayan Demir kardeşler, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Mert Ramazan Demir'in kardeşini gören takipçileri, "Gerçek yalı çapkını" Abisinden yakışıklı" gibi yorumlar yaptı.