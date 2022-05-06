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    Merve Aydın Survivor'a veda etti

    Survivor All Star'da dün akşam Merve Aydın çığlıkları, herkesi gözyaşlarına boğdu. Aşili kopan yarışmacı, Survivor’dan diskalifiye edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 14:29
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    Merve Aydın Survivor'a veda etti

    Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

    Kırmızı takımın kazandığı oyuna Merve Aydın’ın sakatlığı damga vurdu.

    Survivor’u adeta inletti

    Merve Aydın, Nisa'yla yarışırken bir anda “Aşilim koptu” diye bağırmaya başladı.

    Herkes başarılı yarışmacının yanına koştu ve ne olduğunu anlamaya çalıştı.

    Herkes ağladı

    “Bitti” diyen Merve, hem kırmızı hem de mavi takım yarışmalarını gözyaşlarına boğdu.

    Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun yanına gelmesiyle birlikte Merve'nin ilk muayenesi parkur ortasında yapıldı.

    Merve Aydın sakatlandı, Survivor'a veda etti VİDEO

    “Anne sana söz verdim anne”

    Doktorun muayene yaptığı esnada, “Aşilim koptu Serhad abi. Ben sporcuyum bilmiyor muyum?” diyen Merve Aydın, 2021 yılında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesi Nilüfer Aydın için de haykırdı.

    Merve, “Anne sana söz verdim anne. Buradan gidemem.” dedi.

    Merve Aydın Survivor a veda etti #1

    Diskalifiye edildi

    Merve Aydın'ın yarışmadaki akıbeti de aynı günün akşamında belli oldu.

    Yarışmacının son durumunu anlatan Acun Ilıcalı, “Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir süre konuşurken, bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan, sağlığımızdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.” dedi

    Merve Aydın Survivor a veda etti #2

    Ilıcalı, Merve’nin sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildiğini açıkladı.

    Uzun bir süre yere basamayacak

    Yaşanan diskalifiye olayı sonrası Merve Aydın'a bir kötü haber daha geldi.

    Merve Aydın'ın tedavisinin 6 ile 10 hafta arasında süreceği ifade edildi.

    Aydın, uzun bir süre yere basamayacak.

    Merve Aydın Survivor a veda etti #3


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