Merve Boluğur daha fazla dayanamadı! Para cezasının ardından öyle bir şey yaptı ki..

Merve Boluğur daha fazla dayanamadı! Para cezasının ardından öyle bir şey yaptı ki..

Maske takmayan ve bu yüzden eleştiri alan Merve Boluğur'a iki kez para cezası uygulandı. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Boluğur, sonunda maske ile görüntülendi.

Oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Boluğur şu sıralar sosyal medya paylaşımları ve YouTube kanalı ile adından söz ettiriyor.

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra oyunculuğa ara veren Boluğur, maske takma zorunluluğuna uyum sağlamadığı için eleştiriliyordu.

İki kere para cezası alan oyuncu, "Benden hastalık değil, sağlık geçer" sözleriyle herkesi şoke etmişti.

MERVE BOLUĞUR'DAN "MASKE" HAMLESİ

Maske takmadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Merve Boluğur, objektiflere takıldı.

Boluğur'un bu defa "burnunu açıkta bırakmasına rağmen" maske taktığı görüldü.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemeyen Boluğur, "Bugün havamda değilim" diyerek yoluna devam etti.

"BEN DOĞUŞTAN MESAFELİYİM"

Merve Boluğur maske takmamasına ilişkin şu açıklamaları yapmıştı;

"Ben sağlıklı biriyim, Allah daim etsin, sağlık ondan gelir, bu düşüncedeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendiriyorum, sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer."

"Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum."