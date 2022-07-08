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Merve Boluğur eleştirilere ilginç bir fotoğrafla cevap verdi! 'Dilini çıkartıp...'

Merve Boluğur eleştirilere ilginç bir fotoğrafla cevap verdi! 'Dilini çıkartıp...'

Sosyal medyanın gündeminde bulunan Merve Boluğur paylaştığı bir fotoğraf ile kendisini eleştirenlere cevap verdi..