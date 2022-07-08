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- Merve Boluğur eleştirilere ilginç bir fotoğrafla cevap verdi! 'Dilini çıkartıp...'
Merve Boluğur eleştirilere ilginç bir fotoğrafla cevap verdi! 'Dilini çıkartıp...'
Sosyal medyanın gündeminde bulunan Merve Boluğur paylaştığı bir fotoğraf ile kendisini eleştirenlere cevap verdi..
- 08.07.2022 - 13:47
Dün gece Alaçatı'da Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıkarak şarkı söyleyen ve eleştiri yağmuruna tutulan Merve Boluğur'dan eleştirilere yanıt geldi.
Yıldız Tilbe sahne aldığı mekanda onu izlemeye gelen Merve Boluğur'u sahneye davet etti.Oyunculuktan sonra şarkıcılığa hazırlanan Merve Boluğur "şşşştttt" isimli bir şarkı çıkarmıştı.Boluğur şarkısını Playback olarak söyleyince sosyal medyada büyük gündem yaratmıştı.
Merve Boluğur'un bugün instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf eleştirilere cevap olarak yorumlandı.İşte o fotoğraf;