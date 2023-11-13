Merve Boluğur çok bozulacak! Murat Dalkılıç sevgilisinin dudaklarına fena yapıştı Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Edda Dora’yla dudak dudağa bir poz paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Aman Merve görmesin" dedi.

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Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkı, herkesin dilindeydi...

İkili görkemli bir düğünle evlendi ancak ihanete dayalı bazı iddialar, bu aşkı bitirdi.

Bu aşkın bitişinin ardından kendini toparlayamayan Merve Boluğur'un ise Murat Dalkılıç'ı unutamadığı söylendi.

İddiaları kabul etmeyen hatta yakın zamanda bir kez daha evlenip boşanan Boluğur, hala daha Dalkılıç ile ilgili durumlara etiketleniyor.

Bu defa konu ise Murat Dalkılıç ve yeni aşkıyla alakalı...

Murat'tan dudak dudağa romantizm

Hit şarkılarıyla ünlenen ve oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Murat Dalkılıç, son yıllarda şarkılarından ziyade özel hayatıyla gündemde.

Şarkıcı Hande Erçel'den sonra Sitare Akbaş ve Çağla Boz'la bir ilişki yaşasa da sürdüremeyip ayrıldı.

Şimdilerde Edda Dora ile birlikte olan Murat Dalkılıç, yeni aşkıyla yurt dışına taşınmayı planlıyor.

Çift, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Edda ile dudak dudağa paylaştıkları poz sosyal medyada olay yarattı.

İşte o poz...