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- Merve Boluğur tatil pozlarıyla adeta nispet yapıyor! 'Bu zengin hayatı ben seçtim'
Merve Boluğur tatil pozlarıyla adeta nispet yapıyor! 'Bu zengin hayatı ben seçtim'
Bodrum'da tatil yapan Merve Boluğur magazin gündeminden düşmüyor.Yaptığı açıklamalar ve cesur pozları sosyal medyanın dilinde.İşte dikkat çeken son paylaşımı..
- 31.07.2022 - 12:09
Ünlü oyuncu Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminden düşmüyor.Özel hayatının yanı sıra şarkıcılığa adım atmasıyla adından sıkça söz ettiren Boluğur sosyal medyanın gündeminde.
Şu sıralar sevgilisi Mert Aydın'la Bodrum'da tatil yapan Merve Boluğur paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.
Merve Boluğur instagram hesabından paylaştığı kareler ile gündemde.Boluğur tatil pozlarına "Bu zengin hayatı ben seçtim" notunu düştü.İşte Merve Boluğur'un o pozları..