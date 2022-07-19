Merve Boluğur turuncu mayosuyla ayna karşısında! 'Kusursuzsun'

Sosyal medyanın gündeminden düşmek bilmeyen oyuncu Merve Boluğur, olay yaratan pozlarına bir yenisi daha ekledi.

Oyuncu Merve Boluğur, bir dönemin en sevilen dizileri 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuk kariyerindeki başarıyla ön plana çıkan güzel oyuncu, şu sıralar ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Merve Boluğur birbirinden iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Boluğur, sık sık paylaşım yapıyor.

Boluğur, geçtiğimiz günlerde siyah bikinili pozuyla olay olmuştu.

Bu sefer mayo giydi

Açıklamalarıyla da çok konuşulan eski oyuncu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir süredir tatil yapan ünlü isim, ayna karşısında mayolu poz verdi.

Ünlü isim güzelliği kadar düzgün fiziğiyle de ön plana çıkıyor.