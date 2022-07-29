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    Merve Boluğur yeni aşkıyla boy gösterdi! Tebrik mesajları yağdı...

    Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Merve Boluğur, sonunda aradığı aşkı buldu.
    • 29.07.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:41
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    Merve Boluğur yeni aşkıyla boy gösterdi! Tebrik mesajları yağdı...

    Oyuncu Merve Boluğur, bir dönemin en sevilen dizileri 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol aldı.

    Oyunculuk kariyerindeki başarıyla ön plana çıkan güzel oyuncu, şu sıralar ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

    Şimdilerde şarkıcılığa merak salan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir mekanda ilk kez sahne aldı.

    Her hareketi ve açıklamalarıyla gündem olmayı başaran güzel oyuncu, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden.

    Aradığı aşkı buldu

    2015 yılında popçu Murat Dalkılıç ile hayatını birleştiren Merve Boluğur, 2017'de tek celsede boşanmıştı.

    Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur'un yüzü sonunda güldü.

    Boluğur, son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü Mert Aydın ile aşk yaşamaya başladı.

    Tatile çııkan ikili, iskeledeki mutlu anlarını Instagram hikayesinden yayınladı.

    Mutlu çifte, takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

    Merve Boluğur yeni aşkıyla boy gösterdi! Tebrik mesajları yağdı... #1

    Merve Boluğur yeni aşkıyla boy gösterdi! Tebrik mesajları yağdı... #2

    Merve Boluğur yeni aşkıyla boy gösterdi! Tebrik mesajları yağdı... #3


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