Merve Boluğur'un eski aşkı görenin aklını aldı! "Şaka mı bu? Siz ne ara.."

Merve Boluğur'un eski aşkı görenin aklını aldı! "Şaka mı bu? Siz ne ara.."

40 gün önce evlendiği Mert Aydın ile boşanacağını duyuran Merve Boluğur'un eski aşkı gündem oldu. Ünlü ismin eski aşkını duyan hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Ayşegül karakteri ile tanınmaya başladı.

Başarılı ve güzel bir isim olarak akıllara kazınana Boluğur, aşk hayatında ise bir türlü aradığını bulamadı. İlk olarak Murat Dalkılıç ile 24 Ağustos 2015 tarihinde evlenen Boluğur, 11 Eylül 2017 tarihinde tek celsede boşandı.

Merve Boluğu bu boşanma sonrası ekranlara ara verdi ve tavırlarında bazı değşimler oldu. Hiçbir sorunu olmadığını söyleyen güzel isim, Mert Aydın'da aradığı aşkı buldu.

Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde DJ Mert Aydın ile evlendi, nikahları ise Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Ancak Boluğur'un bu mutluluğu da kısa sürdü.

Güzel isim 40 gün önce evlendiği Mert Aydın'dan boşanacağını, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" notu ile duyurdu.

Merve Boluğur'un boşanma kararı hayranlarını üzerken, geçmişine göz gezdirildi ve eski aşkını öğrenenler şoke oldu.

Tolgahan Sayışman ile aşk yaşayan Merve Boluğur, hayranlarını bir hayli şşaşırttı..

Tolga - Merve aşkı

Tolgahan Sayışman ve Merve Boluğur birkaç kez ele ele görüntülendi. İkilinin aşkı hayranlarını oldukça mutlu etti. Ancak bu aşk nikah masasına gitmeden sona erdi.

Merve Boluğur, bu aşkın bitmesinin ardından gönlünü Murat Dalkılıç'a kaptırdı ve evlendi. Boluğur'un evlenmesinden uzun bir süre sonra ise Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile nikah masasına oturdu.

Abazi-Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri devam ederken, Boluğur'un aşkı uzun ömürlü olmadı.

Bu ilişkinin bitme sebebinin ise Tolgahan Sayışman'ın Merve Boluğur'u Serenay Sarıkaya ile aldatması olduğu iddia edilmişti.