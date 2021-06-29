Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! İşte o iddia..

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! İşte o iddia..

Geçtiğimiz günlerde Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan boşandığını açıklamıştı. Ünlü çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar..

Son dönemde yıldızı parlayan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Dizdar ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının sevilen ismi Gürhan Altundaşar'ın boşanma haberi, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın hayranları ünlü çiftin ayrılık nedenini merak ederken, boşanma nedenlerine ilişkin bir sürü iddia ortaya atıldı.

Ortaya atılan ihanet iddialarına sert cevap veren Dizdar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Bütün bu gelişmelerin ardından ünlü çiftin boşanma nedenine ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

ÇOCUK İSTEMEDİ

İddiaya göre, Gürhan Altundaşar'ın çocuk istediği fakat Merve Dizdar'ın bu talebe olumsuz yanıt verdiği belirtildi. İkilinin bu sebepten dolayı evliliklerini noktalama kararı aldığı öne sürüldü.

Öte yandan Gürhan Altundaşar'dan boşanan Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki rol arkadaşları Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile tatilde bir araya geldi. Üçlünün pozuna ise beğeni yağdı.