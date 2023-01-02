Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben ile tanıdığımzı Merve Dizdar, Ömer dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

25 Haziran 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan oyuncu; Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede projelerinde yer aldı.

Güzel ismin asıl tanınması ise TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi sayesinde oldu. Oyuncu burada Gülben'e hayat verdi.

Gülben karakteri sayesinde dikkatleri üzerine çeken ve gündemden düşmeyen Dizdar, Ömer dizisi ile ekranlara dönecek.

Dizdar yeni projesi Ömer için tesettüre girdi. Ömer karakterinin ablası Nisa rolüyle karşımıza çıkacak olan Merve Dizdar'ın başörtülü imajına sosyal medyada yorum yağdı.

Merve Dizdar'ın yeni imajı

Ömer dizisinde Merve Dizdar’ı çok farklı bir hikayenin içerisinde izleyeceğiz. Nisa karakterini canlandıracak olan Dizdar, 4 çocuğu ile birlikte, kocası ortadan kaybolduğu için tek başına hayat mücadelesi vermek zoruda kalan bir kadının rolünü üstelenecek.

Merve Dizdar'ın yeni imajına sosyal medydadan yorum yağdı. Yapılan yorumların bazıları şöyle;

"Merve Dizdar oyunculuk şov için sabırsızız!" "Merve Dizdar'ı izlemeyi çok özlemişiz" "Merve Dizdar'ın oyunculuğu der susarım" "Merve Dizdar'ın yeni imajı çok iyi" "Merve Dizdar, hayranı olduğum kadın" "Heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum" "Her zamanki gibi başarıyla üstesinden geleceğine inanıyorum"