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    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! 'Karın kasları yıkılıyor'

    Ünlü oyuncu Merve Oflaz instagramda paylaştığı kareler ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Oflaz'ın tarzına birçok eleştiri gelirken hayranları övgü dolu yorumlarda bulundu.
    • 20.10.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:21
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    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! 'Karın kasları yıkılıyor'

    Survivor yarışmasıyla büyük bir üne kavuşan ve daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan Merve Oflaz sosyal medyada paylaştığı iddialı pozları ile gündeme geldi.

    Instagram'da 740 bin takipçisi bulunan Merve Oflaz sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Merve Oflaz Arka Sokaklar'da rol almıştı. Oflaz 3 yıllık sevgilisi Allan Hakko'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılarak gündeme geldi.

    Merve Oflaz dün akşam Kuruçeşme'de katıldığı bir defilede giydiği kostüm ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! Karın kasları yıkılıyor #1

    Ünlü oyuncunun kostümü takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri kıyafetini eleştirirken bazıları ise kombinin çok güzel olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

    İşte Merve Oflaz'ın dikkat çeken kombini..

    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! Karın kasları yıkılıyor #2

    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! Karın kasları yıkılıyor #3

    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! Karın kasları yıkılıyor #4

    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! Karın kasları yıkılıyor #5

    Merve Oflaz kasık dekoltesiyle nefesleri kesti! Karın kasları yıkılıyor #6

    Merve Oflaz'ın dikkat çeken tarzı VİDEO


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