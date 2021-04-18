Merve Oflaz kimdir? Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Merve Oflaz hakkında bilgiler..

Merve Oflaz, Her pazar Kanal D'de yayımlanan Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor. İzleyiciler tarafından Merve Oflaz'ın hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Merve Oflaz kimdir?

Her hafta birbirinden farklı isimlerin misafir edildiği yemek programı Arda ile Omuz Omuza'da bu haftanın konuğu Merve Oflaz oldu. Merve Oflaz, Arda Türkmen ile birlikte Limonlu Mereng Tart yapacak.

Bunun üzerine programın sıkı takipçileri, 'Merve Oflaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor'da birincilik elde ettikten sonra ünlü olan Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Merve Oflaz'ın hayatı ve biyografisi...

MERVE OFLAZ KİMDİR?

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya gelen Merve Oflaz, Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra ün kazanmıştır.

İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okumuş ve küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenmiştir. Aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer alan Oflaz, lisedeyken tenis ve yüzmeyle ilgilenmiştir.

Merve Oflaz, liseden sonraki döneminde Oto Show ve Boat Show gibi organizasyonlar gibi birçok işte çalışmış ve 2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nun sınavlarını kazanmıştır.

Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katılmış ve 80 bin lira kazanmıştır.

2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu yaptığı ve yarışmacıların "Var mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildiği "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katılmış ve sezonun şampiyonu olmuştur.

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayımlanan ''Muhteşem Yüzyıl'' adlı dizide Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır.

''Kalbim 4 Mevsim'' isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandıran Oflaz, 2012 yılında cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olan Oflaz, direksiyon ve oyunculuk eğitimi almış, Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkanı bulmuştur.

''Not Defteri'' adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de yayımlanan ''Güzel Köylü'' isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

Merve Oflaz 22 Şubat 2015 tarihinde yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamış ve Survivor heyecanına 7. haftada veda etmiştir.

Yarışma sonrası Atv'de yayımlanan ''Eve Dönüş'' isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat veren Oflaz, yine Atv ekranlarında yayımlanan ''Rengarenk'' adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır.

Merve Oflaz, 2017 yılından beri Kanal D'de yayımlanan ''Arka Sokaklar'' adlı dizide Bahar Komiseri canlandırmaktadır.

MERVE OFLAZ EVLİ Mİ?

Merve Oflaz evli değil ancak Kasım 2020 tarihinde iş insanı Allan Hakko ile aynı evde yaşamaya başlamış ve birlikteliğini Şubat 2021 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.

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