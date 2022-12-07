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    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! 'Ceylan gibi sekiyorsun'

    Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Oflaz, yeni bir paylaşım yaptı. Elbise çizme kombiniyle poz veren Oflaz, beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 13:59
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    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! 'Ceylan gibi sekiyorsun'

    Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, şimdilerde ekranlardan uzak.

    Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde rol aldı.

    Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, sosyal medyada cesur pozlara imza atıyor.

    Minili Bahar

    34 yaşındaki Merve Oflaz, yeni pozlarını paylaştı.

    Siyah mini elbisesi ve çizmelerini giyen Oflaz, ağaçların arasında şekilden şekile girdi.

    Peş peşe fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, fiziğiyle akılları baştan aldı.

    İşte o kareler...

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! Ceylan gibi sekiyorsun #1

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! Ceylan gibi sekiyorsun #2

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! Ceylan gibi sekiyorsun #3

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! Ceylan gibi sekiyorsun #4

    Merve Oflaz mini elbisesiyle pozlar verdi, fiziğini görenin aklı gitti! Ceylan gibi sekiyorsun #5


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