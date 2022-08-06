Merve Özbey karnı burnunda sahneye çıktı! 'Doğum öncesi son konser..'

Ünlü şarkıcı Merve Özbey karnı burnunda konser verdi.8 aylık hamile olan başarılı şarkıcı doğum öncesi son konserini verdi..

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Merve Özbey doğum öncesi son konserine çıktı.8 aylık hamile olan Merve Özbey Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alarak hayranlarıyla buluştu.

Karnı burnunda sahneye çıkan Merve Özbey sosyal medyanın gündemine oturdu.Doğuma kısa bir süre kala konser vermesiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcının Elif adında bir kızı bulunuyor.

Konser öncesi açıklama yapan Merve Özbey "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum." dedi. Özbey ayrıca "Elif'e hamileyken pandemi vardı. Üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda." ifadelerine yer verdi.

İşte Merve Özbey'in doğum öncesi son konserinden kareler..