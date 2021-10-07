Merve Özbey kimdir, kaç yaşında? Merve Özbey'in hayatı ve eşi hakkında...

MasterChef Türkiye'nın dış çekimi Erzurum'da yapıldı. Yeni bölüme Erzurumlu olan şarkıcı Merve Özbey de konuk oldu. Merve Özbey hakkındaki bilgiler ise merak konusu. Pek Merve Özbey kimdir?

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konuğu Merve Özbey, seyircilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor.

Müzik hayatına Ebru Gündeş'in keşfetmesiyle adım adan ve şu sıralar anneliği tadan Özbey hakkında bilgiler sorgulanıyor.

MasterChef dış çekimin gerçekleştirildiği aynı zamanda memleketi olan Erzurum'a konuk olan Merve Özbey kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir? merak ediliyor.

İşte Merve Özbey'in hayatı ve eşi ile ilgili bilgiler...

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

33 yaşındaki 1 çocuk annesi Merve Özbey Koçak 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Merve Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Merve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti.

Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Merve Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Merve Özbey'in Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

Temmuz 2015 yılında Merve Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

MERVE ÖZBEY KİMİNLE EVLİ?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. Çiftin bir kız çocuğu var.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumlu. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.