Meryem Boz'un lakabı neden mavi şimşek? İşte Meryem Boz'un merak edilen doğal saçı...

Filenin Sultanları'nın en başarılı ismi olan Meryem Boz, mavi saçları ve güzel gözleriyle dikkati çekiyor. Boz'un başarısının yanı sıra neden 'mavi şimşek' lakabını aldığı ise merak ediliyor.

Filenin Sultanları bu sene 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu ve başarıları tüm dünyanın dikkatini çekti.

Sultanlar, Tokyo Olimpiyatları'nda elenmelerine rağmen gösterdikleri performansla taktir topladı.

Filenin Sultanları Tokyo'dan oldukça üzgün dönerken, mücadeleyi bırakmadılar ve CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardılar.

Kızların bu başarıları herkesin göğsünü kabartırken, bazı isimler ise performansları ile ön plana çıktı.

Bu isimlerden birisi olan Meryem Boz, kendine olan güveni ve başarılı oyunu ile göz doldurdu.

Meryem Boz başarısının yanı sıra güzelliği ve mavi rengine boyattığı saçlarıyla sık sık gündem oldu.

Peki, Meryem Boz'un lakabı neden mavi şimşek? Mavi şimşek lakabının özelliği nedir? İşte detaylar...

MERYEM BOZ'UN LAKABI NEDEN MAVİ ŞİMŞEK?

Başarılı voleybolcu Meryem Boz, mavi rengini çok sevdiğini saçlarında da gösteriyor diyebiliriz.

Farklı bir tarzı olan Boz'un saçları uzun bir süredir mavi... Mavi saçları ile parkede boy gösteren Boz, attığı sayılarla zamanla 'mavi şimşek' lakabını aldı.

Kova burcu olan Boz, tıpkı bir Kova kadını gibi farklı ve özel olduğunu sadece saç rengiyle bile belli ediyor.

Boz ayrıca milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.