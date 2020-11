Meryem Can kimdir? YouTuber Meryem Can kaç yaşında, takipçi sayısı kaç?

Meryem Can kimdir? YouTuber Meryem Can kaç yaşında, takipçi sayısı kaç?

Youtube’da yayınladığı içeriklerle adını geniş kitlelere duyuran YouTuber Meryem Can, son videosu ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Youtube için içerik üreten Meryem Can’ın son videosunda talihsiz bir olaya yaşandı.

“Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek” isimli bir video yayınlayan Meryem Can’ın telefonunun galerisindeki çıplak görüntü ekranlara yansıdı.

Bu görüntünün fark edilmesinin ardından Meryem Can kimdir, Meryem Can videoları gibi başlıklar araştırılmaya başladı. Milyonlarca takipçiye ulaşan Meryem Can aslında kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor detaylar haberimizde...

MERYEM CAN KİMDİR?

Meryem Can, 3.6 milyonun üzerinde abonesi bulunan ünlü Youtuber’dır. Medine Tayfur Sökmen Lisesi’nden mezundur. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nü bitirmiştir.

İki kardeşi vardır. Bir erkek kardeşi bir de ablası vardır. 1996 yılında İstanbul Kartal’da doğmuştur. Doğup büyüdüğü Kartal’da yaşamaktadır. Balık burcudur.

172 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır. Bazı kaynaklarda aslen Balıkesir Bandırma’lı olduğu yazmaktadır. Farklı bir kaynağa göre Bandırma’da doğduğu belirtilmektedir. Ancak kendisininin bununla ilgili bir açıklaması yoktur.

Youtube kanalında ilk dönemlerde moda ve makyaj tarzında videolar yayınlamıştır. Bu videolarda belirli bir izlenme yakaladıktan sonra eğlenceli kapışma videoları ve günlük vlog’lar yayınlamıştır.

Youtube kanalınının açılış tarihi 7 Ağustos 2014’tür.

Kanalında 2020 yılı itibariyle 3.6 milyonun üzerinde abonesi bulunmaktadır. Resmi Instagram sayfasındaki takipçi sayısı ise 1.3 milyondan fazladır.

Şu sıralar “24 saat boyunca her şey” serisi ile ilgi çekmektedir. 24 saat boyunca her şey pembe, 24 saat boyunca her şey siyah ve 24 saat boyunca her şey turuncu gibi videoları vardır.